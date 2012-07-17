Спасатель о наводнении на Кубани: "Какие же люди дураки"

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Представленный к награде за спасение 150 человек во время наводнения на Кубани старший лейтенант МЧС Александр Селютин, вытаскивая из воды людей, находившихся на волосок от смерти думал о том, "какие же люди дураки".

Об этом он рассказал журналисту газеты "Московский комсомолец".

"Многие просто не понимали, что находятся на волосок от смерти. Интересовал их только один вопрос – что они будут делать без документов и денег, которые остались под водой", – вспоминает Селютин.

"Людей неимоверными усилиями удавалось вывезти из опасной зоны, рискуя своими жизнями, а они снова бежали к своим домам... Только сейчас люди начинают понимать и ценить, что остались в живых", – рассказал 24-летний спасатель.

Лейтенант подчеркнул, что сотрудники МЧС, не думая о себе, помогают людям спастись. Таких случаев очень много: "У нас каждый день люди совершают подвиги, но порой даже спасибо не скажут. Мы к этому привыкли. С другой стороны, мы же работаем для людей, это наша работа".

Напомним, как уже писал Главред, в то время как МЧС-ники и простые люди прилагали неимоверные усилия для спасения тонувших людей, руководитель отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крымского района Денис Пронин заявил, что граждане сами виноваты в своей гибели – люди должны были в первую очередь спасать себя сами, а уж только потом надеяться на государство.

А губернатор Краснодарского края Александр Ткачев на встрече с пострадавшими 8 июля спросил: "Вы думаете, можно каждого было обойти? И вы бы встали и ушли из дома?" (цитата по РИА "Новости"). Эта фраза разлетелась по блогам, вызывав всеобщее осуждение и став символом циничного отношения власти к народу.

фото: mk.ru, 23.mvd.ru

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