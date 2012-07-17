Украинская школьница победила на «олимпиаде гениев» в США

{1-}Ученица 10 класса хмельницкого технологического многопрофильного лицея Христина Ганзюк заняла третье место на Международном конкурсе «олимпиада гениев», который проходил в США с 24 до 30 июня, сообщает УНИАН.

Со своей работой «Роль естественных минеральных сорбентов в процессах очистки воды и в повседневном использовании» Ганзюк получила бронзу среди почти 700 участников из Америки и Европы. Материалы для исследований девушка брала на Ташковском месторождении в Славутском районе Хмельницкой области.

Уникальность ее работы заключается в использовании естественных минералов. Девушка разработала на их основе сорбенты для очистки воды, нефтепродуктов и изготовила мыло, скрабы, пасты. Эту готовую продукцию Ганзюк представила на международном конкурсе. Она была единственной участницей из Украины.

Право на участие в этом престижном международном конкурсе школьница получила как дипломант ІІ степени всеукраинского конкурса «Intel-Еко Украина-2012» - национального этапа международного конкурса научно-технического творчества школьников Intel ISEF 2012 (International Science and Engineering Fair).

Напомним, в прошлом году в Болгарии студент института математики, экономики и механики Одесского нацуниверситета им.Мечникова Александр Тытченко завоевал серебряную медаль Международной математической олимпиады.

фото: eureka.at.ua

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