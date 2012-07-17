Названы причины массового отравления под Бердичевом

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Причиной массового отравления людей в селе Жубринцы (Бердичевский район) является сальмонелла энтеридис (Salmonella enteridis).

К такому выводу эпидемиологи пришли по результатам анализа 7 проб пищевых продуктов (блюда, которые готовились дома).

По данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в больнице в Житомирской области остаются 11 человек, 6 человек выписаны. Новых случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

Как ранее писал Главред, люди были госпитализированы в Бердичевскую центральную больницу (Житомирская область) с диагнозом "гастроэнтероколит" 14 июля после пищевого отравления во время массового застолья 12 июля во время празднования в селе храмового праздника (святых апостолов Петра и Павла).

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