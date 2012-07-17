Ученые вычислили, когда человечество встретится с инопланетянами

{1-}Ученые уверены, что встреча человечества с инопланетянами возможна в течение столетия

Об этом заявила астрофизик Джоселин Белл Бернелл на конференции Euroscience в Дублине, пишут «Аргументы недели».

"Мы сможем подтвердить существование жизни на других планетах, может даже разумной, в течение следующего столетия", – сказала ученый.

По ее словам, в случае, если контакт с инопланетными цивилизациями будет установлен, потребуются десятилетия, чтобы наладить связь с жителями других планет по радио или с помощью лазеров.



Земные технологии достигли такого уровня, что ученые смогут подтвердить существование жизни на других планетах.

Как сообщал ранее Главред, старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов заявил, что инопланетяне не вступают с нами в контакт, потому что им не нравится отношение землян к своей планете.

«Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недоразвитых. Может быть, они нас огородили своеобразным экраном на всю Галактику, и ко всем сотням миллиардов звезд отправляют предупреждение, что цивилизация рядом с Карликовой звездой, которую мы называем Солнцем, опасна. Туда лучше не приближаться, потому что знания, которые вы подарите землянам, могут быть ими использованы для создания очередной супербомбы или суперотравы для собственного населения», – предчеркнул ученый.

По его словам, астрономы всегда подталкивали общественное мнение к идее населенности космоса.

фото: sciencephoto.com

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