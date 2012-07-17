Милиционер рассказал, от кого узнал об изнасиловании Оксаны Макар

{1-}Старший уполномоченный уголовного розыска Центрального района Игорь Москаль, который проводил первые следственные действия по задержанию подозреваемых по делу об убийстве с изнасилованием Оксаны Макар заявил, что узнал об изнасиловании от Евгения Краснощека.

Об этом он сказал во время допроса в суде, пишут PODROBNOSTI.mk

"Она не помнила, что с ней произошло, и с ней было тяжело разговаривать. Я ей задавал вопросы, но она не отвечала, а про изнасилование я узнал от Краснощека", - заявил в суде Москаль.

"Она (Оксана Макар - ред.) не понимала где она, и как она там оказалась", - заявил милиционер.

По его словам девушка была в состоянии шока и говорила заторможенно.

Как сообщали СМИ, судебное заседание по делу Оксаны Макар началось с опозданием больше, чем в полчаса - около 10.40.

Суд уже допросил младшую медицинскую сестру Любовь Долгих, которая была на вызове, когда нашли девушку.

Свидетель сказала, что на лице Оксаны Макар не было побоев, но на шее и на груди были кровоподтеки.

фото: novosti-n.mk

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