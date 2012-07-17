Подсудимый не знает, зачем убивал Оксану Макар

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Подсудимый Евгений Краснощек, обвиняемый в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, в ходе судебного заседания 17 июля сказал, что не знает, зачем убивал девушку.

Об этом он заявил, давая пояснения по поводу показаний старшего уполномоченного уголовного розыска Центрального района Игоря Москаля, сообщают PODROBNOSTI.mk.

"Если бы я знал, зачем я ее душил, я бы вам сказал", - заявил в суде Краснощек.

Кроме того, Краснощек снова заявил, что факта изнасилования не было. По его словам Артем Погосян вообще не вступал в половой акт с погибшей, а сам Краснощек с подсудимым Присяжнюком имели близость с Оксаной Макар по обоюдному согласию,

Таким образом, Краснощек признал, что вместе с Присяжнюком запугивал третьего из обвиняемых по этому делу Артема Погосяна.

"Да, мы оказывали давление на Погосяна", - сказал Краснощек.

Он не помнит точно, угрожал ли Погосяну, но допускает этот факт. По словам Краснощека, Погосян просто оказался не в нужном месте, и сейчас, когда Краснощека начала мучить совесть, он признает, что Погосян не участвовал в совершении этого преступления.

Как ранее писал Главред, в ходе суда ни один из трех подсудимых не раскаялся в совершении убийства и изнасилования Оксаны Макар, а сам Краснощек признает свою вину только частично.

В то же время, экспертиза, ранее рассматриваемая в суде, показала, что все трое подсудимых участвовали в изнасиловании погибшей девушки.

фото: novosti-n.mk.ua

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