На Тернопольщине из задымленной больницы эвакуировали 14 человек

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Вечером 16 июля в центральной районной клинической больнице города Теребовля Тернопольской области МЧС-ники спасли из задымленного помещения 14 пациентов.
По данным МЧС, задымление было вызвано коротким замыканием в электрощитовой в терапевтическом отделении. Замыкание произошло без последующего горения, но вызвало сильное задымление.
Сотрудники МЧС, не мешкая, приступили к эвакуации людей из помещений первого этажа здания. Всего эвакуировали 14 человек, находившихся на стационарном лечении, в том числе четырех тяжелобольных.
Причина короткого замыкания и материальный ущерб устанавливаются.
Как ранее писал Главред, 16 июля в Одессе на 4-м этаже девятиэтажки загорелась квартира. 40 человек удалось эвакуировать, двое – погибли.
Во время пожара сотрудники МЧС с помощью аппаратов защиты органов дыхания эвакуировали по маршевым лестницам с верхних этажей 40 жильцов дома. 2 детей пожарные вынесли на руках.
Благодаря оперативным действиям бойцов МЧС за 15 минут возгорание было локализовано и уже через час - ликвидировано. На месте пожара обнаружены тела 2 погибших: 75-летней хозяйки квартиры и мужчины, личность которого устанавливается.
Сложность тушения заключалась в том, что у дома находилось много припаркованных автомобилей, которые мешали развертыванию пожарной техники. Кроме того, большой склад мусора в квартире и на балконе способствовал быстрому распространению пламени.
фото: obozrevatel.com
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