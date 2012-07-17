Сашу Попову выписали из больницы и перевезли в санаторий

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Жертву жестокого избиения Сашу Попову, которая полгода находилась на лечении в Николаевской больнице скорой помощи, выписали и перевезли в санаторий.



По сообщению СМИ, 19-летнюю Александру Попову, которая последние четыре месяца своей жизни провела на больничной койке, а два из них в коме, сегодня, 17 июля, перевезли в санаторий «Ингул» в Николаеве, пишут «Новости-N».



Девушку в санаторий собирали мама Алла Гудзь, тетя Ирина Цветухина, брат и племянник. Родные не могут нарадоваться прогрессу в состоянии девушки. Александра уже читает вслух детские книжки, самостоятельно поднимается, улыбается, хоть слабо, но разговаривает.





Как сообщалось ранее, в санатории «Ингул» для девушки подготовлена специальная палата, оборудованная всем необходимым, в частности, бассейном. По словам матери девушки Аллы Николаевны, Саша раньше очень хорошо плавала, однако сохранились ли ее навыки, женщина не знает.



Напомним, Александру Попову жестоко избили в ночь с 9 на 10 марта. Девушка более двух месяцев находилась в коме.

Насильнику Саши грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок. Подсудимый Александр Косинов частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

фото: podrobnosti.mk.ua

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