За день до изнасилования Оксаны Макар с подсудимыми ночевала еще одна девушка

{1-}В суде по делу об убийстве с изнасилованием Оксаны Макар допросили еще одного свидетеля - Анастасию Жицкую, которая в ночь с 8 на 9 марта ночевала с подсудимыми Евгением Краснощеком и Максимом Присяжнюком.
По словам свидетеля, подсудимые ей постелили на кресле-кровати, она сходила в душ, потом легла спать.Утром парни сварили ей кофе, да и вообще вели себя очень мило, утверждает свидетель.
В этой же квартире на следующую ночь с 9 на 10 марта насиловали и убивали Оксану Макар, пишет PODROBNOSTI.mk .
Жицкая - подруга Краснощека, которая после работы 8 марта пошла гулять с ним и Присяжнюком. Поскольку живет девушка в отдаленном Корабельном районе города, парни предложили ей переночевать у Присяжнюка.
Подсудимого по делу Оксаны Макар и paньшe обвиняли в изнacилoвaнии
Присяжнюк говорит, что якобы спал с Жицкой, а она это опровергает и говорит, что парни спали на диване.
Еще в ходе сегодняшнего заседания стало известно от самого Краснощека, что когда он учился в училище, девушка заявила в милицию о том, что Краснощек с друзьями ее изнасиловали.
Однако, по утверждению подсудимого, суд разобрался в ситуации и не только не стал возбуждать дело, но и извинился перед Краснощеком, который не совершал это преступление.
Мать не занималась воспитанием Оксаны Макар
Как ранее писал Главред, в ходе суда ни один из трех подсудимых не раскаялся в совершении убийства и изнасилования Оксаны Макар, а сам Краснощек признает свою вину только частично.
В то же время, экспертиза, ранее рассматриваемая в суде, показала, что все трое подсудимых участвовали в изнасиловании погибшей девушки.
Фото: incidents.com.ua
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