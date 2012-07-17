За день до изнасилования Оксаны Макар с подсудимыми ночевала еще одна девушка

{1-}В суде по делу об убийстве с изнасилованием Оксаны Макар допросили еще одного свидетеля - Анастасию Жицкую, которая в ночь с 8 на 9 марта ночевала с подсудимыми Евгением Краснощеком и Максимом Присяжнюком.

По словам свидетеля, подсудимые ей постелили на кресле-кровати, она сходила в душ, потом легла спать.Утром парни сварили ей кофе, да и вообще вели себя очень мило, утверждает свидетель.

В этой же квартире на следующую ночь с 9 на 10 марта насиловали и убивали Оксану Макар, пишет PODROBNOSTI.mk .

Жицкая - подруга Краснощека, которая после работы 8 марта пошла гулять с ним и Присяжнюком. Поскольку живет девушка в отдаленном Корабельном районе города, парни предложили ей переночевать у Присяжнюка.

Подсудимого по делу Оксаны Макар и paньшe обвиняли в изнacилoвaнии

Присяжнюк говорит, что якобы спал с Жицкой, а она это опровергает и говорит, что парни спали на диване.

Еще в ходе сегодняшнего заседания стало известно от самого Краснощека, что когда он учился в училище, девушка заявила в милицию о том, что Краснощек с друзьями ее изнасиловали.

Однако, по утверждению подсудимого, суд разобрался в ситуации и не только не стал возбуждать дело, но и извинился перед Краснощеком, который не совершал это преступление.

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Как ранее писал Главред, в ходе суда ни один из трех подсудимых не раскаялся в совершении убийства и изнасилования Оксаны Макар, а сам Краснощек признает свою вину только частично.

В то же время, экспертиза, ранее рассматриваемая в суде, показала, что все трое подсудимых участвовали в изнасиловании погибшей девушки.

Фото: incidents.com.ua

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