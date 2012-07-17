Убийца Оксаны Макар рассказал о шоке милиционера: зачем же так?

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Евгений Краснощек, обвиняемый в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, не имеет претензий к милиционеру, который проводил первые следственные действия. «Человек был в шоке», заметил Краснощек.

Он передал фразу милиционера: «Ну ладно трахнули ее, выставили за дверь, денег не дали, пинка дали, но зачем же так было поступать?», сообщают Новости-N.

Об этом Краснощек рассказал, давая пояснения по поводу показаний старшего уполномоченного уголовного розыска Центрального района Игоря Москаля, которые сотрудик угрозыска дал в ходе судебного заседания 17 июля.

Также подсудимый рассказал, что в машине, когда его везли в РОВД, он отдал милиционеру отвертку, которая была у него в сумке.

Судья спросила, зачем он это сделал. Краснощек ответил: «Ну мало ли что, мы в машине были вдвоем. Ну ладно, я был в наручниках, а вдруг бы у меня клямка упала?».

Тогда судья поинтересовалась, часто ли у Краснощека «клямка» падает. Он ответил: «Если уж я совершил такой зверский поступок, как раздули, то что мне стоило сделать еще что-то?».

Как ранее писал Главред, в ходе судебного заседания 17 июля Краснощек сказал, что не знает, зачем убивал девушку.

"Если бы я знал, зачем я ее душил, я бы вам сказал", - заявил в суде Краснощек.

Кроме того, Краснощек снова заявил, что факта изнасилования не было. По его словам Артем Погосян вообще не вступал в половой акт с погибшей, а сам Краснощек с подсудимым Присяжнюком имели близость с Оксаной Макар по обоюдному согласию,

Таким образом, Краснощек признал, что вместе с Присяжнюком запугивал третьего из обвиняемых по этому делу Артема Погосяна.

фото: novosti-n.mk.ua

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