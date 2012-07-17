Саша Попова после комы называет телесериалы глупостью и забыла о 8 годах жизни

{1-}Жертва жестокого избиения в Николаеве Саша Попова уверенно идет на поправку, однако многим вещам ей предстоит учиться заново.

Сейчас девушка уже читает вслух детские книги и восстанавливает речь. В своем развитии ее дочь вернулась на несколько лет назад, рассказал нам мама Александры Алла Гудзь, пишет "Сегодня".

"Дочка уверена, что ее отец умер год назад, хотя на самом деле его уже нет девять лет", - отметила Алла Гудзь.

В палате Александры постоянно включен телевизор. По словам матери, раньше девочка любила смотреть сериалы "Остаться в живых", "Папины дочки" и "Кадеты", однако сейчас ее предпочтения изменились. "Папины дочки" - тупой сериал", - передает слова Александры мама.

Напомним, 17 июля, Сашу Попову, которая полгода находилась на лечении в Николаевской больнице скорой помощи, выписали и перевезли в санаторий.



Насильнику Саши грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок. Подсудимый Александр Косинов частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

фото: podrobnosti.mk.ua

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