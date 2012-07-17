Скандал на Кубани: арестованы люди, говорившие о большом количестве жертв

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В Крымске, пострадавшем от ужасного наводнения «за агрессивные провокационные действия во время встречи краевых властей с жителями Крымска», на 15 суток арестовали четырех молодых людей, которые говорили о значительно большем по сравнению с официальными данными числе погибших.

Об этом заявил 17 июля начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Игорь Желябин, сообщает агентство Интерфакс-Юг.

"Четверо молодых людей получили 15 суток административного ареста по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сообщил Желябин.

По словам очевидцев, инцидент произошел 16 июля возле кинотеатра "Русь", где заместители губернатора Краснодарского края проводили встречу с пострадавшими.

"Они (четверо молодых людей под видом волонтеров, - Ред.) вели себя агрессивно, спровоцировали конфликт с казаками, которые обеспечивали порядок. Один из них ударил казака", – сказал собеседник агентства.

По его словам, "провокаторы выкрикивали информацию, в том числе о якобы гораздо большем количестве жертв паводка".

Как ранее писал Главред, 6-7 июля в результате сильнейших осадков было подтоплено несколько тысяч домов в Геленджике, Новороссийске, Крымске и ряде поселков и станиц. По официальным данным, погибли порядка 170 человек, в том числе 12 жизней унесла стихия в Геленджике (пятеро скончались от удара током), однако очевидцы трагедии с первых дней утверждают, что погибших значительно больше.

фото: Югополис

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