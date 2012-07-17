В Стамбуле произошел масштабный пожар в небоскребе элиты шоу-бизнеса

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В турецком Стамбуле произошло возгорание 42-этажного небоскреба Polat Tower, в котором проживают представители турецкой элиты шоу-бизнеса.
Помимо элитных квартир в небоскребе также находятся магазины и офисы, передает BBC.
По некоторым данным, в результате пожара жертв и пострадавших удалось избежать, однако, по другой информации, в небоскребе могли оставаться люди. Некоторых из них пожарные выводили из здания в респираторах.
Также сообщается об эвакуации близлежащих зданий и перекрытии прилегающих дорог. Для тушения пожара были привлечены вертолеты.
Известно, что владельцем небоскреба является бывший президент клуба «Галатасарай» Аднан Полат.
Здание было открыто в 2002 году и за это время попадало в сводки СМИ только единожды, когда в 2009 году один бизнесмен убил здесь другого.
Уже появились и первые версии инцидента: глава провинции Стамбул Хусейн Авни Мутлу сказал, что возможной причиной пожара стал неисправный кондиционер воздуха.
В свою очередь глава района Стамбула, где произошел пожар, отметил, что в здании сработала система автоматического пожаротушения, благодаря которой удалось избежать серьезных последствий.
фото: frrole.com , whotalking.com
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