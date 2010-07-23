Днепропетровские «свободовцы» проведут «Кирилл-party»

В пятницу, 23 июля, в 18:00 Днепропетровская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» по случаю визита на Днепропетровщину Владимира Гундяева (патриарха Кирилла) проведет художественный флэш-моб «Кирилл-party». Об этом «Главреду» сообщали в пресс-службе ВО «Свобода». «Днепропетровские художники и жители города выразят свое отношение к визиту непрошеного гастролера», - говорится в сообщении пресс-службы. «Мыслите глубже, остерегайтесь сладких речей незваного гостя, который каждый раз приезжает в Украину не с религиозной миссией, а с политической, чтобы насаждать нам, украинцам, враждебные ценности «русскава мира», - отмечается в обращении «Свободы» к жителям Днепропетровщины.