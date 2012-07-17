Часть Норвегии отрезана от внешнего мира из-за наводнения

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Северные районы Норвегии пострадали от сильнейшего наводнения, вызванного проливными дождями, затоплены поля, несколько населенных пунктов отрезаны от внешнего мира, сообщают норвежские СМИ.

В некоторых населенных пунктах таких сильных дождей не было уже 50 лет, отмечают «РИА Новости».

Так, в местечке Бардуфосс в губернии Трумс за ночь выпало 60 миллиметров осадков - это около 10% годовой нормы.

Как стало известно, метеослужба сообщала о проливных дождях, однако не предполагала, что они окажутся настолько серьезными, и жителей не предупредили об опасности.

«Выпало в два раза больше осадков, чем мы предсказывали. Большая часть выпала за 12 часов. Это происходит впервые за последние 50 лет. Наши прогнозы оказались неточными», - сказал в интервью агентству НТБ представитель метеослужбы Томас Скауген.

Жители Киркесдален наблюдали, как уровень воды в реках поднялся за 40 минут на метр. Коммуна Молсельв пострадала сильнее других: разрушены мосты и дороги, затоплены поля, фермеры сообщают, что погиб весь урожай.

Власти страны решают, как помочь затопленным регионам.

«У нас есть специальный фонд, из которого может быть выделено финансирование. Необходимо определить ущерб и понять, каким образом распределить компенсации», - сказала в интервью журналистам статс-секретарь министерства нефти и энергетики страны Эли Блакстад.

фото: kgw.com

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