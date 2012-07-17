Кубани грозит новое наводнение

{1-}17 июля, главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило очередное экстренное предупреждение из-за ожидаемых в регионе ливней и шквалистого усиления ветра.

Об этом сказала сотрудница пресс-службы МЧС Дарья Сорока, сообщает РИА Новости.

"В ближайшие один-три часа и до конца дня местами в Краснодарском крае (преимущественно по восточной половине региона, а также в центральных и в южных районах) ожидаются сильные грозовые дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду", - сказала Сорока.

По ее утверждению, предупреждение касается и Крымского района, который в ночь на 7 июля пострадал от сильного наводнения.

Напомним, наводнение в ночь на 7 июля затопил более 7 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

По данным МЧС, погибли более 170 человек, в основном в Крымске, на который пришелся самый сильный удар стихии.

фото: У МВД России по Краснодарскому краю

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