Кубани грозит новое наводнение

{1-}17 июля, главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило очередное экстренное предупреждение из-за ожидаемых в регионе ливней и шквалистого усиления ветра.
Об этом сказала сотрудница пресс-службы МЧС Дарья Сорока, сообщает РИА Новости.
"В ближайшие один-три часа и до конца дня местами в Краснодарском крае (преимущественно по восточной половине региона, а также в центральных и в южных районах) ожидаются сильные грозовые дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду", - сказала Сорока.
По ее утверждению, предупреждение касается и Крымского района, который в ночь на 7 июля пострадал от сильного наводнения.
Напомним, наводнение в ночь на 7 июля затопил более 7 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.
По данным МЧС, погибли более 170 человек, в основном в Крымске, на который пришелся самый сильный удар стихии.
фото: У МВД России по Краснодарскому краю
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