Оксана Макар приставала к убийцам и просила купить еды – свидетели

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В день трагедии Оксана Макар приставала к подсудимым и просила купить ей еды, а они говорили, что эта девушка «не с ними».

Об этом на вечернем заседании суда по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар рассказали свидетели – официант кафе «Рыбка» и продавцы продуктового магазина, сообщают PODROBNOSTI.mk.

Официант Виталий Жиловский сообщил, что погибшую девушку видел в заведении 3-5 раз. В тот вечер она вела себя вызывающе, танцевала, подсела к парням, стала приставать к Краснощеку, трогать его за лицо. По его словам, девушка заказала себе водку, но спиртное ей не продали. Потом девушка просила подсудимых купить ей сухарики, на что получила ответ: еще не заработала.

В то же время Виктория Волошина, продавец круглосуточного продуктового магазина, в который после бара отправились Макар, Краснощек и Погосян, сообщила, что девушка просила у парней купить ей еды, но те отказались. Тогда Оксана на все имеющиеся у нее деньги купила себе плавленный сырок. Парни отдельно от нее купили водку и презервативы а продавщице сообщили, что эта девушка (Макар) не с ними.

По словам продавщицы, руки и одежда у Оксаны были грязными — возможно, она даже падала. Также свидетельница утверждает, что несмотря на то, что все покупатели стояли порознь, можно было сделать вывод, что они в одной компании, потому что Оксана часто обращалась к парням, но они как будто стеснялись ее.

Как ранее писал Главред, 17 июля Евгений Краснощек, обвиняемый в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, в ходе судебного заседания сказал, что не знает, зачем убивал девушку.

"Если бы я знал, зачем я ее душил, я бы вам сказал", - заявил в суде Краснощек.

Кроме того, Краснощек снова заявил, что факта изнасилования не было. По его словам Артем Погосян вообще не вступал в половой акт с погибшей, а сам Краснощек с подсудимым Присяжнюком имели близость с Оксаной Макар по обоюдному согласию.

Таким образом, Краснощек признал, что вместе с Присяжнюком запугивал третьего из обвиняемых по этому делу Артема Погосяна.

фото: novosti-n.mk.ua

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