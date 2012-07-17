Транспортный коллапс в Крыму: поезда прибыли с опозданием в 6 часов

{1-} Задержки с прибытием поездов на железнодорожный вокзал в Симферополе из-за перебоев с электричеством, ликвидированы. Время опоздания составляло до шести часов, передает «Сегодня».

«Судя по тому, что крымские электрички по направлениям Евпатория, Севастополь отправляются по расписанию, неисправность сетей где-то в районе Новоалексеевки, Мелитополя», - предположили местные таксисты с привокзальной площади.

«Задержка ряда пассажирских и пригородных поездов длилась не более 1 часа и была вызвана проблемами с контактной сетью на нечетной колеи вокзала. Симферопольские железнодорожники оперативно выполнили ремонтные работы, во время которых движение поездов в обоих направлениях осуществлялась лишь по парной колее», - сообщили в пресс-центре «Приднепровской железной дороги».

С 7:00 вокзал Симферополя работает в обычном режиме, отправляя и принимая грузовые и пассажирские поезда в обоих направлениях по графику.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, неисправность в контактной сети произошла 17 июля в 4:10 – утром несколько поездов не смогли вовремя прибыть в Крым.

Опоздали фирменный «Горняк» сообщением Донецк-Севастополь (№47), Витебск – Симферополь (№491), Днепропетровск – Симферополь (№89), Москва-Симферополь (№29), Кривой Рог – Симферополь (№143).

Киевский поезд №39 должен был прибыть в 4:15, а по факту пришел около 10:00.

Фото: bprice.ua

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