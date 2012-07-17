В США видеокамеры засняли стрелка, ранившего 16 человек в баре

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Неизвестный устроил стрельбу в баре американского города Тускалуса в штате Алабама. В результате как минимум 16 человек получили ранения.

Об этом со ссылкой на источник в полиции передает местная газета Tuscaloosa News.

Двое раненых находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел в баре «Copper Top». О мотивах злоумышленника не сообщается, полиция ведет его розыск.

Характер ранений пострадавших свидетельствует о том, что они были расстреляны из гладкоствольного оружия, причем стрелявший применил боеприпасы, начиненные шрапнелью.

Местные СМИ сообщают, что центр города Тускалуса перекрыт.

Предполагаемый убийца был зафиксирован камерами видеонаблюдения

Фото, видео: uscaloosanews.com , youtube.com

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