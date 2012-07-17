Харьков и Сумы затопили ливни: улицы превратились в реки

За прошедшие сутки в Харькове и Сумах прошли сильные ливневые дожди.

Так, харьковская улица Дмитриевская всего за полчаса превратилась в настоящее море. На перекрестке с улицей Коцарской вода не успевала уходить в ливневки, поэтому машинам пришлось проезжать этот участок, рассекая грязные волны, пишет Сегодня.

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Вода затопила тротуары. Поэтому пешеходам пришлось по лужам вброд переходить дорогу.

По словам руководителя сектора метеопрогнозов Харьковского областного гидрометцентра Евгении Ляшенко: "На сегодня прогнозировали сильный дождь, но по городу он прошел неравномерно, к примеру, на Сокольниках по результатам замеров выпало 9 мм осадков, а это нормально. В то же время за окном дождь был значительно сильнее".

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Сильнейший ливень обрушился и на город Сумы.16 июля, за какие-то полчаса ливень превратил городские улицы в настоящие каналы, сообщает Цензор.нет.

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Особенно досталось улице Харьковской и проспекту Лушпы. Проезжая по этим улицам на маршрутке, можно было ощутить под ногами воду, даже сидя в салоне микроавтобуса, а многие легковые автомобили просто глохли, зачерпнув воды. Троллейбусы же перестали ходить, как только вода поднялась до опасного уровня.

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Между тем, местные мальчишки быстро воспользовались стихией, организовав свой маленький бизнес. Они вылавливали из огромных луж номерные знаки автомобилей, которые те умудрились потерять в воде, и продавали их владельцам.

фото: segodnya.ua; topgorod.com

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