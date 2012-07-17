Сигнал о потопе на Кубани люди приняли за учебную тревогу

{1-} Местные власти на Кубани перед наводнением четыре раза включали систему оповещения о чрезвычайной ситуации, но во время потопа сигнал тревоги люди восприняли как учебный, передает «LifeNews».

Таковы данные следственной группы после первых опросов чиновников, которые могли иметь отношение к трагедии в Крымске.

Оказалось, что потоп не стал неожиданностью для местной власти: оперативный штаб по предотвращению стихии был создан в 22.30, за несколько часов до начала катастрофического наводнения.

По словам чиновников, за неделю до потопа власти четыре раза включали сирену, оповещающую о чрезвычайной ситуации, чтобы проверить ее работу.

«В настоящий момент следствие изучает все материалы по делу о наводнении в Крымске», - сообщил источник в следственных органах.

«После предварительного опроса ряда чиновников было установлено, что ответственные сотрудники тестировали систему оповещения в течение недели до потопа. Также было установлено, что штаб по ликвидации возможных последствий от стихии осуществлял свою работу с 22.30. Таким образом, первоначальная версия о том, что наводнение застало ответственных лиц врасплох, не подтверждается», - уточнил он.

По версии местных властей, причиной трагедии могло стать то, что бдительность граждан просто притупилась. Когда люди услышали сирену в пятый раз, как раз в ночь на 7 июля, они просто посчитали тревогу учебной и не бросились спасаться.

Когда наводнение обрушилось на дома, люди мирно спали. Многие не успели даже выбраться и утонули в собственных спальнях. В результате потопа в Крымске погибло около 170 человек.

Следствие пока не называет имена чиновников, виновных в катастрофических последствиях стихии. С каждым днем вскрываются новые детали, предшествующие чрезвычайному происшествию.

фото: МВД России по Краснодарскому краю

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