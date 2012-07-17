МВД: девушка, убившая КВНщика, была трезва

{1-} Согласно результатам проведенной экспертизы, на момент происшествия виновница трагедии была трезва. Об этом, сообщил следователь, занимающийся выяснением обстоятельств ДТП, в котором погиб одесский КВНщик Владимир Супрун. Следов наркотических веществ в её крови также обнаружено не было, сообщает Таймер.

Ранее «Главред» сообщал, что вечером 29 июня Владимир Супрун пересекал улицу Комарова на своем велосипеде (по пешеходному переходу и на зеленый свет), когда на переход вылетел белый Mercedes SLK. Как рассказывают очевидцы, водитель иномарки начал тормозить только на самом пешеходном переходе, когда столкновения уже было невозможно избежать.

Отброшенный в сторону Супрун, по свидетельству медиков, доставивших его в больницу, получил множественные травмы, но самая опасная из них – черепно-мозговая. Медики прооперировали пострадавшего, но травмы оказались несовместимыми с жизнью – Супрун скончался. Позже в СМИ появились фото молодой блондинки, которая якобы управляла автомобилем.

фото: odessa.comments.ua

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