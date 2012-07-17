Названы 10 продуктов, полезных для сердца

Каждый год от
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«В нашей стране 23 миллиона населения больны
Как отмечают диетологи, немалую роль в сбоях в работе
Именно поэтому медики и диетологи составили список продуктов, наиболее полезных для
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1.Оливки — они богаты витамином Е и мононенасыщенными жирными кислотами. Именно оливки помогут снизить давление и показатели холестерина. Высокая концентрация фенольных соединений поможет убрать воспаление, предотвратит образование тромбов и защитит от окислительного стресса.
2. Цельные зерна содержат клетчатку, которая борется с повышенным холестерином, инсулином и сахаром в крови. Регулярное потребление в пищу цельных злаков — отличная профилактика инсультов.
3. Овес — обладает уникальными свойствами, так как в нем содержатся витамины, клетчатка, марганец, селен, магний,
4. Зеленые листовые овощи помогут держать под контролем кровяное давление. Витамины и минеральные соединения, которые содержатся в зелени, снижают риск диабета и уровень гомоцистеина — аминокислоты, которая при большом содержании атакует внутренние стенки артерии.
5. Помидоры вошли в данный список, так как в них много витамина А и С, антиоксиданта ликопина.
6. Черника полезна тем, что в ней присутствуют антиоксидант антоциан, клетчатка, витамин С, спасающие от закупорки сосудов. Это вещество, которое также обнаружено в винограде и красном вине, по мнению ученых, способно стимулировать в организме холестериновый обмен, тем самым снижая число вредных молекул. По словам врачей, эффект от потребления черники можно сравнить с воздействием некоторых лекарственных препаратов.
7. Яблоки предотвращают обратное всасывание и предупреждают воспаления благодаря кверцетину. Кстати, яблоки крайне полезны и для здоровья в целом. Они помогают укрепить иммунитет, нормализовать пищеварение, предотвратить развитие серьезных заболеваний. В яблоках содержатся пектины, которые связывают шлаки и соли тяжелых металлов.
8. Миндаль с древних времен используется как лекарственное средство. Жареный миндаль использовали при заболеваниях кишечника и в случаях болезненного мочеиспускания. Миндаль содержит растительные жиры, которые снижают «плохой» холестерин и улучшают состояние сосудов, мононенасыщенные жиры, витамин Е, магний, калий, белок и клетчатку.
9. Соя. Дело в том, что соевые продукты снижают уровень холестерина в организме. Кстати, диетологи рекомендуют есть на завтрак овсянку именно с соевым молоком. Правда, специалисты предупреждают, что крайне важно контролировать содержание соли в соевых продуктах, потому что некоторые виды могут содержать натрий, повышающий кровяное давление.
10. Рыба завершает список продуктов, полезных для сердца. Жирная рыба, например тунец, макрель и семга, снимает воспаление и не дает образовываться тромбам за счет содержания кислоты
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