Названы 10 продуктов, полезных для сердца

17 июля 2012, 23:37

 Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире и признаны одними из наиболее страшных болезней-убийц в мире.

Каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 17 миллионов человек. К развитию болезней сердца приводит совокупность самых разных причин, среди которых и современный образ жизни, отличающийся нехваткой физической активности и несбалансированным рационом, пишет АиФ.

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«В нашей стране 23 миллиона населения больны сердечно-сосудистыми заболеваниями и 40 миллионов человек больны гипертонией. Так что заболевания сердечно-сосудистой системы — это дело не только медиков, это дело всего населения, потому что в это вовлечено практически все население. Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день уносят больше всего жизней, 56% населения погибает от осложнений сердечно-сосудистой системы: это инфаркты и инсульты. Доминанта инсультов в последнее время удивляет. Отмечу, что сердечно-сосудистая система очень уязвима, она лабильна и накапливает в себе все негативы жизни. Сердечно-сосудистая система как кардиограмма, отображает всю жизнь, а потом изливается в виде осложнений», — рассказал главный кардиолог Москвы Юрий Иосифович Бузиашвили.

Как отмечают диетологи, немалую роль в сбоях в работе сердечно-сосудистой системы играет неправильное питание, которое уже стало неотъемлемой частью жизни среднестатистического человека. По словам специалистов, люди все меньше и меньше задумываются о том, что они едят, и какое влияние пища оказывает на их организм в целом, и на сердце в частности, пишет Zeenews.

Именно поэтому медики и диетологи составили список продуктов, наиболее полезных для сердечно-сосудистой системы.

Десять супер-продуктов для сердца:

1.Оливки — они богаты витамином Е и мононенасыщенными жирными кислотами. Именно оливки помогут снизить давление и показатели холестерина. Высокая концентрация фенольных соединений поможет убрать воспаление, предотвратит образование тромбов и защитит от окислительного стресса.

2. Цельные зерна содержат клетчатку, которая борется с повышенным холестерином, инсулином и сахаром в крови. Регулярное потребление в пищу цельных злаков — отличная профилактика инсультов.

3. Овес — обладает уникальными свойствами, так как в нем содержатся витамины, клетчатка, марганец, селен, магний, бета-глюкан, снижающий холестерин.

4. Зеленые листовые овощи помогут держать под контролем кровяное давление. Витамины и минеральные соединения, которые содержатся в зелени, снижают риск диабета и уровень гомоцистеина — аминокислоты, которая при большом содержании атакует внутренние стенки артерии.

5. Помидоры вошли в данный список, так как в них много витамина А и С, антиоксиданта ликопина.

6. Черника полезна тем, что в ней присутствуют антиоксидант антоциан, клетчатка, витамин С, спасающие от закупорки сосудов. Это вещество, которое также обнаружено в винограде и красном вине, по мнению ученых, способно стимулировать в организме холестериновый обмен, тем самым снижая число вредных молекул. По словам врачей, эффект от потребления черники можно сравнить с воздействием некоторых лекарственных препаратов.

7. Яблоки предотвращают обратное всасывание и предупреждают воспаления благодаря кверцетину. Кстати, яблоки крайне полезны и для здоровья в целом. Они помогают укрепить иммунитет, нормализовать пищеварение, предотвратить развитие серьезных заболеваний. В яблоках содержатся пектины, которые связывают шлаки и соли тяжелых металлов.

8. Миндаль с древних времен используется как лекарственное средство. Жареный миндаль использовали при заболеваниях кишечника и в случаях болезненного мочеиспускания. Миндаль содержит растительные жиры, которые снижают «плохой» холестерин и улучшают состояние сосудов, мононенасыщенные жиры, витамин Е, магний, калий, белок и клетчатку.

9. Соя. Дело в том, что соевые продукты снижают уровень холестерина в организме. Кстати, диетологи рекомендуют есть на завтрак овсянку именно с соевым молоком. Правда, специалисты предупреждают, что крайне важно контролировать содержание соли в соевых продуктах, потому что некоторые виды могут содержать натрий, повышающий кровяное давление.

10. Рыба завершает список продуктов, полезных для сердца. Жирная рыба, например тунец, макрель и семга, снимает воспаление и не дает образовываться тромбам за счет содержания кислоты омега-3. Ненасыщенные жирные кислоты, которые также содержатся в рыбе, помогут снизить уровень холестерина.

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