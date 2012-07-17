Крушение поезда в Египте спровоцировали протестующие - СМИ

{1-}Представитель Управления железных дорог Египта в своем сообщении местным СМИ заявил, что крушение скорого пассажирского поезда к югу от столицы Египта спровоцировали протестовавшие на железнодорожных путях пассажиры другого поезда.

По словам источника, катастрофа произошла по вине пассажиров другого поезда, который за несколько минут до крушения остановился на железнодорожной станции, чтобы пропустить скорый, пишет РИА Новости.

Не согласные с остановкой пассажиры, вышли из вагонов и уложили на пути обрезки шпал. Именно из-за столкновения с посторонними предметами на путях поезд Каир-Сохаг сошел с рельсов и загорелся.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли, более 70 пострадали при крушении пассажирского поезда.

Отметим, что самая крупная в истории Египта железнодорожная катастрофа произошла в 2002 году, когда в результате пожара в переполненном поезде погибли 360 человек.

Фото: newsru.com

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