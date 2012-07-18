Насте Овчар, спасшей свою сестру на пожаре, сделают 21-ю операцию

Настя Овчар, семь лет назад спасшая на пожаре младшую сестру Люду, получившая 80% ожогов кожного покрова, вместе с мамой улетела из Киева в США.

Насте предстоит новая операция в бостонской клинике «Шрайнерс», где девочку уже лечили раньше, пишет «Сегодня».

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Ее крестная экс-омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Настя закончила уже 7-й класс, «растет и вместе с ней растет, видоизменяется пересаженная и выращенная кожа, поэтому возникла необходимость в новой, 21-й по счету, операции. Сотни людей по обе стороны океана делают все, чтобы она окончательно выздоровела. Речь, в первую очередь, о персонале клиники «Шрайнерс», где на протяжении ряда лет наблюдают и лечат Настю, представителях украинской диаспоры в США, помогающих ей материально, авиакомпании, взявшей на себя расходы по перелету из Киева до Бостона и обратно, многих простых людях, поддерживающих героиню, удостоенную награды «За мужество», сказала Карпачева

По словам же самой Насти, она не боится лететь, а чтобы чувствовать себя увереннее, взяла любимые игрушки. Учится в гимназии хорошо, отличница, овладевает сразу тремя иностранными языками – английским, немецким, французским. Освоила компьютер – обещает связываться по скайпу и электронной почте. На вопрос, кем хочет стать, ни секунды не сомневаясь, произнесла мудреное слово – комбустиолог. «Это такие врачи, которые лечат ожоги. Как те, кто не дал мне умереть», – сказала девочка.

От уроков физкультуры Настя освобождена, но любит кататься на коньках. На балконе живут старая черепаха и волнистый попугайчик.

Один из представителей нашей диаспоры в США, который принимал активное участие в спасении Насти, доктор психологии Сергей Самбурский, рассказал: «Когда впервые услышал о Насте, раздумывать, чего это будет стоить, не приходилось. Спасти пятилетнего ребенка с такими страшными, более 80% тела, ожогами было фантастикой. Чтобы перевезти ее из Украины в Штаты, в нашем распоряжении было всего 36 часов — иначе она могла погибнуть».

Как сообщалось, в марте 2005 года Настя Овчар получила ожоги 80% кожи, спасая из огня свою двухлетнюю сестру. Она проходила стационарное лечение в Бостонском ожоговом центре, где пострадавшей девочке сделали несколько операций по пересадке кожи. В Украину вместе с мамой вернулась только в сентябре.

Фото: segodnya.ua

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