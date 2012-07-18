В США арестовали мужчину, устроившего стрельбу в баре

{1-}В американском штате Алабама полиция города Таскалуса арестовала 44-летнего мужчину, который 17 июля, открыл из винтовки огонь в одном из местных баров. В результате стрельбы ранения получили 17 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
Капитан полиции Ларри Кантрелл (Larry Cantrell) заявил: "Он (преступник) признался в содеянном своей сестре, и его сестра вызвала нас... Как только мы вошли, он поднял руки вверх".
Мотивы поступка мужчины выясняются. По предварительным данным, он не был знаком ни с кем из посетителей бара Copper Top.
По имеющимся данным, двое раненых находятся в критическом состоянии.
Характер ранений пострадавших свидетельствует о том, что преступник применил боеприпасы, начиненные шрапнелью.
Напомним, 17 июля, неизвестный устроил стрельбу в баре американского города Тускалуса в штате Алабама. В результате как минимум 16 человек получили ранения.
фото: видео:youtube.com
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