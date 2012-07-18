На Киевщине извращенец в детском саду показал малышам свои гениталии и исчез

{1-}На Киевщине в г. Борисполе все наряды милиции разыскивают эксгибициониста, который наведался в детский сад, показал детям гениталии и сразу убежал, пишет ТСН.

Извращенец средь бела дня забежал в детский садик, который находится почти в центре города, беспрепятственно прошел к центральному входу и поднялся по лестнице на второй этаж.

Воспитатели приняли его за родственника одного из детей, тем более, что садик большой, на 300 детей.



Во время каникул их меньше, и мужчина нашел комнату, где были именно малыши. Открыв дверь, мужчина зашел, продемонстрировал детям свои дела и сбежал.



Дети рассказали об этом воспитательнице. Она была недалеко, но в другой комнате - помогала мыть ноги детям, которые вернулись из песочницы.

По словам детей и тех, кто видел извращенца в коридоре, сделали фоторобот. Это мужчина лет 25-ти, особая примета - белый шрам ниже губы. Преступление, которое он совершил, в милиции считают тяжким.





По факту преступления возбуждено уголовное дело 165, часть вторая: развращение несовершеннолетних.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.



В милиции жалуются, что к ним обратились через 6 часов после происшествия, и не воспитатели, а родители детей. Потерянное время на поиск по горячим следам. Но оперативная работа продолжается. В садике, со своей стороны, жалуются на отсутствие охраны.



Между тем, в местном управлении образования сообщили, что в садах действительно нет охраны.

Ее ставят, если за нее платят родители. В этом саду родители отказались на это собирать деньги. Однако в управлении таки пообещали, что на ближайшей сессии горсовета управления образования требовать от депутатов оборудовать сады хотя бы видеокамерами.



фото:видео: tsn.ua

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