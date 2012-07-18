В сети появилось шокирующее видео: женщина выпала из переполненной маршрутки

В Сети появилось видео, снятое в центре Днепропетровска автовидеорегистратором. На нем видно, как из задних дверей переполненной маршрутки на ходу выпала женщина. Происшествие произошло еще 2 июля на ул. Ширшова. Оказавшись на земле, женщина на четвереньках отползла на тротуар, лишь чудом не угодив под колеса машин, пишет Сегодня.

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Как рассказали в департаменте транспорта горсовета, о ЧП они узнали тоже из Интернета, и сейчас выясняют номер маршрутки и кому она принадлежит.

Директор департамента Валентин Мовчан пообещал, что во всем разберется: «Перевозчик обязан обеспечивать безопасность пассажиров. Мы установим его и примем меры», – сказал он, добавив, что если пострадавшая не брала у водителя билет, то без этого видео она ничего не смогла бы доказать.

В Глававтотрансинспекции говорят, что как только найдут виновника, тщательные проверки ждут не только его маршрут, но и все автопредприятие.

Фото: видео youtube.com

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