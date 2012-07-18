Приговор убийцам Оксаны Макар могут вынести через пару недель

{1-}Адвокат матери убитой Оксаны Макар Николай Катеринчук заявил, что осталось 3-4 заседания (на это уйдет пара недель – ред.), и суд вынесет ее убийцам и насильникам приговор.

«У нас осталось 3 свидетеля, потом - экспертиза видео показаний подсудимых, дебаты и приговор», - сказал адвокат, пишет Сегодня.

На заседании 17 июля обвиняемый Евгений Краснощек пытался выгородить своего подельника - Артема Погосяна, заявив, что тот не участвовал в изнасиловании Оксаны, а он и Максим Присяжнюк спали с девушкой с ее согласия.

«Это не имеет отношения к делу. Он не видел, насиловал Погосян Макар или нет. Он потом сам сказал, что «свечку не держал». Именно Погосян сказал Краснощеку, что Оксана хочет их заложить, а Присяжнюк стал говорить, что не может сесть в тюрьму, - ра сказал Катеринчук, - Если бы он ее не насиловал, зачем он тогда принимал участие в ее убийстве: и лампочки выкручивал, и на шухере стоял, и тело помогал нести?».

По словам адвоката, именно Евгений Краснощек взял на себя всю вину, кроме поджога.

А слова барменши Наталии Коваль о том, что Оксана ушла в ту роковую ночь из бара в обнимку с Краснощеком, а до того - согласилась на интим сразу с несколькими мужчинами, опроверг ее собственный муж, работающий официантом в том же баре «Рыбка». «Думаю, она просто обиделась на Оксану - она ей не выставила сухарики, а Макар, уходя из бара, показала ей фак», - сказал Катеринчук.

Как ранее писал Главред, в ходе суда ни один из трех подсудимых не раскаялся в совершении убийства и изнасилования Оксаны Макар, а сам Краснощек признает свою вину только частично.

В то же время, экспертиза, ранее рассматриваемая в суде, показала, что все трое подсудимых участвовали в изнасиловании погибшей девушки.

фото: novosti-n.mk

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