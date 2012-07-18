УЕФА повысил арбитра из Венгрии после незамеченного гола на Евро-2012

Венгерского арбитра Иштвана Вада, который стоял за воротами в матче Евро-2012 Украина – Англия и с нескольких метров не увидел гол Марко Девича, повысили в статусе.

17 июля УЕФА обнародовала новую категоризацию рефери на предстоящий еврокубковый сезон 2012/2013, передает СПОРТ bigmir)net.

Иштван Вад, который на Евро-2012 работал в бригаде соотечественника Виктора Кашшаи, повышен с первой до так называемой Elite Development. В наивысшую — элитную категорию — был отправлен шотландец Уиллиам Коллум.

Отметим, рефери классифицируются по пяти категориям в порядке убывания: элитная (Elite), Elite Development, первая, вторая и третья.

Напомним, 19 июня сборная Украины проиграла Англии в последнем туре группового этапа Евро-2012 со счетом 0:1 и выбыла из борьбы на домашнем чемпионате Европы. Судья Виктор Кашшаи ошибся, когда не увидел гол, забитый Марко Девичем.

В свою очередь, старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина заявил, что главный арбитр матча Англия-Украина, венгр Виктор Кашшаи не будет работать на матчах плей-офф Евро- 2012.

В свою очередь президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил о необходимости внедрения системы автоматического определения взятия ворот

5 июля на специальном совещание в Цюрихе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), являющийся законодателем футбольных правил, примет решение о будущем системы определения взятия ворот. После девяти месяцев тестирования двумя претендентами на право быть утвержденными IFAB являются GoalRef и Hawk Eye.

Фото: видео: youtube.com

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