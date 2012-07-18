Затопленную Кубань восстанавливают всеми силами

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Паводок в ночь на 7 июля затопил 7 тысяч жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края. В результате были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. На город Крымск и соседние станицы пришелся самый сильный удар стихии, пишет РИА Новости.

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Между тем, специалисты, работающие на восстановлении коммуникаций пострадавшего от наводнения Крымска, частично запустили очистные сооружения города в режиме биологической и химической очистки, сообщил представитель штаба МЧС.

"Очистные сооружения частично запустили, этого достаточно, чтобы очистить стоки, которые сейчас есть по биологии", - сказал представитель штаба.

По его данным, за сутки произведен разбор завалов общим объемом около тысячи кубических метров, с начала ликвидации последствий наводнения - более 6 тысяч кубометров.

"Выполнен ремонт всех пострадавших подстанций 6-10 кВ, восстановлена потребительская сеть 0,4 кВ, подключены жилые дома, микрорайоны, объекты высокой социальной значимости", - говорится в сообщении.

В настоящее время в юго-западном районе края остаются полностью или частично разрушенные дома, не пригодные для проживания. Данные объекты будут присоединены к сети по мере их восстановления или строительства.

Ликвидаторы последствий разрушительного наводнения состоянием на 17 июля очистили 100% дворов и подворий в городе Крымске, наиболее пострадавшего от стихии.

фото: yugopolis.ru

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