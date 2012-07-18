Украинцы стали меньше тратить денег на компьютеры: боятся кризиса

{1-} В ожидании наступления экономического кризиса украинцы стали покупать меньше компьютеров и выбирают в основном дешевые модели. В свою очередь продавцы комьютерной техники ожидают падения продаж. Несбывшиеся прогнозы роста рынка в первом полугодии привели к накоплению на складах излишков, что заставляет розницу снижать цены. Улучшить ситуацию, как ни странно, может возможная девальвация гривны после осенних выборов, считают аналитики — стремясь сохранить сбережения, население часто вкладывает деньги в дорогую технику, пишет Коммерсантъ Украина.

Продажи персональных компьютеров в этом году могут упасть на 5% в сравнении с предыдущим, заявил вчера председатель правления сети DiaWest Анатолий Балюк. Еще пять месяцев назад ритейлер прогнозировал 10-15-процентный рост рынка, почти до 1,5 млрд евро, но результаты первого полугодия заставили его пересмотреть планы.

"Сегодня все боятся второй волны кризиса. Из-за низкой покупательной способности населения продажи компьютерной техники идут хуже, чем год назад",— говорит Балюк.

С негативными прогнозами согласны и аналитики. "В натуральном выражении можно ожидать небольшого роста продаж,— считает глава киевского офиса аналитической компании IDC Владимир Поздняков.— Но в денежном — падение неизбежно: потребители отдают предпочтение все более дешевой технике: недорогим ноутбукам, компьютерам без предустановленных операционных систем".

По его словам, небольшой рост продаж отмечается в корпоративном сегменте и госзакупках, где IT-департаменты в ожидании роста цен после парламентских выборов уже сейчас потратили большую часть годовых бюджетов.

В этом году, как и в прошлом, ритейлеры переоценили спрос на ноутбуки, что уже привело к накоплению излишков продукции на их складах.

"В начале года аналитики прогнозировали рост рынка, что повлияло на объемы заказов",— объясняет Балюк.

В частности, по данным IDC, за I квартал в Украину было ввезено 396 тыс. ноутбуков — на 30% больше, чем в прошлом году и гораздо выше даже самых оптимистичных прогнозов на рост рынка.

В результате переизбытка ноутбуков цены на них уже снизились на 9-10%, отмечают в DiaWest. Складские запасы удастся распродать только в III квартале — в сезон back to school (конец августа—начало сентября), уверяет руководитель отдела персональной компьютерной техники компании MTI Кирилл Красовский.

"Если не ухудшится ситуация с потребительским кредитованием, наши продажи вырастут на 10% в августе и на 15% в сентябре в связи с большим, чем в прошлом году, количеством выпускников школ",— прогнозирует Балюк.

Продажи ПК, как предполагает Поздняков, могут вырасти в IV квартале в случае девальвации гривны, которую экономические эксперты не исключают.

Обычный гражданин Украины в среднем тратит на питание 53% своих доходов. В то же время в расходах среднестатистического европейца пища занимает не более 20% месячного заработка.

"Чем больше процент, который идет в пищу, в общем доходе среднестатистической семьи, тем беднее государство. В социально развитых странах, например, в Великобритании на еду уходит не более 10% доходов семьи, в Германии - 12 %, в США всего 7% ", - рассказаk эксперт.

фото: doseng.org

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