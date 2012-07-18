На Житомирщине сельский голова до смерти избил парня - СМИ

{1-}На Житомирщине в селе Городище сельский голова избил 30-летнего парня. Через неделю потерпевший скончался в больнице

30-летний житель с. Городище Сергей Барановский скончался 17 июля, не приходя в сознание, сообщает «Журнал Житомира». По данным издания, рещультатом его смерти стало именно избиение чиновником.

Как пишут СМИ, молодой человек пролежал всю ночь в холодном дворе, куда его бросили без сознания после драки.



Целую неделю Сергей находился в коме. Ему сделали операцию, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Голова свою вину не признает. Он не проведал пострадавшего в больнице и не делал попыток объясниться перед родителями пострадавшего.



«Какая на мне ответственность? Я – свидетель. Драки не было. Была борьба. Говорят, я его дубинкой бил. Такого не было. Это выдумки», – сказал чиновник

По факту нанесения тяжких телесных повреждений милиция возбудила уголовное дело. Но сельского голову виновным пока не считают. Ждут результата экспертиз. Рассматривают и версию, что в кому Сергей упал из-за инсульта.





По словам руководителя Черняховского РО УМВД в Житомирской области Игоря Скидана, на данный момент милиция не знает, из-за чего скончался Сергей. «Возможно это произошло из-за повреждений, возможно, как говорят врачи, это инсульт», – сказал он.

Родственники считают, что Сергея можно было спасти, если бы сразу после драки пострадавшему вызвали «скорую», а не подбросили в соседний двор, где он пролежал до утра.

Фото: zhzh.info Видео: youtube.com

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