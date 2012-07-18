В Украине снова повышается температура, но с дождями

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Во второй половине текущей недели в Украине ожидается повышение температуры воздуха, а также небольшие дожди. Средняя температура воздуха составит около 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов днем, прогнозирует Укргидрометцентр.

В Киеве завтра 10-15 градусов ночью, 22-27 днем. Небольшой дождь. В пятницу также осадки, гроза. Ночью 13-18, днем 25-30 градусов. В субботу возможен дождь. Ночью 13-18, дневная температура - от 22 до 27 тепла. В Киевской области завтра возможны осадки. Температура - от 10 до 15 градусов ночью, 22-27 градуса в дневное время суток. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На востоке в четверг 10-15 ночью, днем 22-27 градусов. Пройдет небольшой дождь. В пятницу ночью 12-17 градусов, дневная температура 28-33 тепла. Переменная облачность. В субботу также сухо. Температура 15-20 градусов ночью, 29-34 градуса днем. Ветер западный, 7-12 м/с.

На западе завтра ночью 10-15 градусов, днем 22-27 тепла, пройдет небольшой дождь. В пятницу также осадки. Температура воздуха ночью - около 13-18 градусов, днем 22-27 выше нуля. В субботу ночью температура воздуха составит 10-15 градусов, днем около 21-26 градусов, переменная облачность. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В южных регионах 19 июля прогнозируют 10-15 градусов ночью, 26-31 днем. Возможен дождь. В пятницу ночью - около 13-18 градусов, дневная температура 23-28. Без осадков. В субботу переменная облачность. Ночью 15-20 градусов, днем 30-35 тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Крыму завтра 13-18 градусов ночью, 26-31 днем. Небольшой дождь. В пятницу ночью 13-18, днем 29-34 градуса. Без осадков. В субботу также сухо. Ночью 16-21, днем 29-34 градуса тепла. Ветер северо-западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 10-15, днем 22-27, без дождя. В пятницу пройдут осадки, гроза. Ночью около 13-18 градусов, днем температура составит до 28-33 градусов. В субботу небольшой дождь. Ночью градусники покажут около 13-18 градусов, дневная температура воздуха составит 26-31 тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Напомним, 17 июля МЧС объявило штормовое предупреждение по Киевской области и других, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой области.

фото: kievskaya.com.ua

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