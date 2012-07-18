В Запорожье "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие

{1-}18 июля, в Запорожье на пересечении улиц Мира и 40 лет Советской Украины произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован, сообщает «Репортер.Запорожье».

Как сообщают СМИ, в аварию попали «Жигули», Daewoo Lanos, Peugeot и машина «скорой помощи».

«Скорая» двигалась со стороны Крытого рынка в сторону Аллеи Славы, в то время как «Жигули» выезжали с ул. Мира со стороны проспекта. Кроме «скорой» перевернулся и грузовой автомобиль.

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По данным агентства, «скорая помощь» была не государственная.

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Напомним, вначале июля Запорожской области возле г. Днепрорудное Васильевского района на автодороге Днепрорудное – Орлянка произошло ДТП.

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека и 2 человека (из них один ребенок 2010 г.р.) с тяжелыми травмами госпитализированы.

фото: reporter-ua.com видео: youtube.com

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