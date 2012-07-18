В Венгрии арестовали самого разыскиваемого нацистского преступника

В Венгрии арестовали возможно самого разыскиваемого нацистского преступника мира Ладислауса (Ласло) Чижика-Чатари, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

97-летний Ладислаус Чижик-Чатари арестован за участие в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. Он возглавлял охрану гетто в Кошице, считается, что он причастен к гибели по меньшей мере 15,7 тысячи евреев. Чижик-Чатари избивал женщин плетью и заставлял узников голыми руками копать замерзшую землю.

Фотографии нацистского преступника Чижика-Чатари, который долгое время возглавлял список самых разыскиваемых нацистских преступников по версии Центра Симона Визенталя, появились на страницах британской газеты Sun.

{1-}

Представитель центра Визенталя Эфраим Зурофф якобы сообщил израильским СМИ о том, что его сотрудники обнаружили Чижика-Чатари в Будапеште еще в 2011 году. Тогда документы на него были преданы в венгерскую прокуратуру, но известно об этом стало только сейчас.

Во время второй мировой войны Чижик-Чатари исполнял обязанности начальника полиции по охране гетто в городе Касса (Кошице). Считается, что он причастен к гибели по меньшей мере 15,7 тысячи евреев. Согласно документам, которыми располагает Центр Визенталя, этот Чижик-Чатари удовольствие от избиения женщин плетью, заставлял узников голыми руками копать замерзшую землю и был причастен к другим издевательствам. После войны суд Чехословакии приговорил Чижика-Чатари к смертной казни, однако он скрылся в Канаде.

Как ранее писал Главред, до 2011 году ранее первую строчку в списке самых разыскиваемых преступников по версии Центра Симона Визенталя занимал венгр Шандор Кепиро, который умер прошлой осенью.

Бывший офицер венгерской жандармерии Шандор Кепиро, служивший в годы Второй мировой войны в венгерской жандармерии и обвинявшийся в массовых убийствах, скончался в госпитале Будапешта в возрасте 97 лет.

Его обвиняли в причастности к убийству более тысячи евреев, сербов и цыган на территории бывшей Югославии в 1942 году, но в июле 2011 года суд Будапешта признал Кепиро невиновным за недостаточностью улик.

фото: принтскрин thesun.co.uk/

Новости по теме:

Самый разыскиваемый нацист мирно живет в Будапеште



«Самый разыскиваемый» нацистский преступник умер в Будапеште

В Германии марш нацистов закончился беспорядками: 700 человек задержанны







