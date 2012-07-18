В Донецке родители до смерти заморили голодом полугодовалую дочь

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В Донецке в детской городской больнице умерла полугодовалая девочка, которую родители заморили голодом. Врачам не удалось ее спасти. Сейчас ребенка отвезли в морг для вскрытия, пишет telegraf.dn.ua.

Как сообщали СМИ, 15 июля в отделение милиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что грудной ребенок ее соседей находится в крайней степени истощения. Девочка была доставлена в больницу с третьей, самой тяжелой формой дистрофии.

Ребенок на момент госпитализации весил 3,5 кг. Родители девочки уверяли милицию, что она такая худенькая от рождения.

Девочку долгое время никто не видел - 28-летняя мать не хотела показывать его соседям, малышка даже не была зарегистрирована в ЗАГСе. В семье есть двухлетний сын.

По словам начальника криминальной милиции по делам детей Донецкого ГУ Евгения Касторнова, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.166 УК Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» в отношении горе-родителей. За это предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы», - отметил он.

Ранее Главред сообщал, на Волыни – мать уморила голодом одномесячного сына.

фото: 62.ua

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