В Одессе рухнул балкон с женщиной

{1-} В историческом центре Одессы, вместе с человеком упал балкон. Ржавые балки не выдержали женщину, и сооружение полетело вниз.

Происшествие случилось во вторник, сообщает atv.odessa.ua.

"Состояние пострадавшей оценивается, как средней тяжести. Там стресс был. А так закрытый перелом голени, и резаные раны бедра и голени. Для такой высоты - она удачно сгруппировалась", - рассказал заведующий оперативным отделом скорой помощи Одессы Василий Чеглатонев.

Соседка, вызвавшая скорую, рассказала, что "женщина вышла покурить - она на работу собиралась. И я только грохот услышала. Выбегаю, а она лежит - у нее нога сломана, разрублена".

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Медики пытаются спасти женщине ногу - ее придавило падающей бетонной конструкцией.

Относительно дома, из которого обвалился балкон, люди, которые в нем живут, уверены - подобное может повториться. Здание в аварийном состоянии и к этому никому нет дела. В парадном огромные дыры, с фасада выпадают камни.

В свою очередь коммунальщики говорят, что неоднократно предупреждали - пользоваться старыми балконами опасно.

В настоящее время устанавливается факт аварийности дома, но предписания всем вручались в недалёком прошлом.

Пока коммунальщики думают - делать или не делать в доме ремонт, люди, скорее всего, перестанут пользоваться балконами.

Ранее «Главред» сообщал, что в Шостке Сумской области в недостроенном 9-этажном доме рухнула железобетонная плита, на которой находилось 16-летние парень и девушка. Девушка сразу погибла от полученных травм, а парень продержался в реанимации сутки.

фото: atv.odessa.ua

Новости по теме:

На Сумщине рухнул балкон, погибла пара влюбленных

В Донецке рухнул балкон, пострадали два человека

В Египте обрушился 11-этажный дом, 12 погибших

В Одессе "утонул" автобус, люди плавают по улицам на матрасах

В центре Киева на Range Rover рухнул билборд