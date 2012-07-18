В Одессе рухнул балкон с женщиной

{1-} В историческом центре Одессы, вместе с человеком упал балкон. Ржавые балки не выдержали женщину, и сооружение полетело вниз.
Происшествие случилось во вторник, сообщает atv.odessa.ua.
"Состояние пострадавшей оценивается, как средней тяжести. Там стресс был. А так закрытый перелом голени, и резаные раны бедра и голени. Для такой высоты - она удачно сгруппировалась", - рассказал заведующий оперативным отделом скорой помощи Одессы Василий Чеглатонев.
Соседка, вызвавшая скорую, рассказала, что "женщина вышла покурить - она на работу собиралась. И я только грохот услышала. Выбегаю, а она лежит - у нее нога сломана, разрублена".
Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Медики пытаются спасти женщине ногу - ее придавило падающей бетонной конструкцией.
Относительно дома, из которого обвалился балкон, люди, которые в нем живут, уверены - подобное может повториться. Здание в аварийном состоянии и к этому никому нет дела. В парадном огромные дыры, с фасада выпадают камни.
В свою очередь коммунальщики говорят, что неоднократно предупреждали - пользоваться старыми балконами опасно.
В настоящее время устанавливается факт аварийности дома, но предписания всем вручались в недалёком прошлом.
Пока коммунальщики думают - делать или не делать в доме ремонт, люди, скорее всего, перестанут пользоваться балконами.
Ранее «Главред» сообщал, что в Шостке Сумской области в недостроенном 9-этажном доме рухнула железобетонная плита, на которой находилось 16-летние парень и девушка. Девушка сразу погибла от полученных травм, а парень продержался в реанимации сутки.
фото: atv.odessa.ua
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