Под Запорожьем перевернулся автобус с туристами, есть погибшие

{1-}В Запорожской области перевернулся автобус, в котором находилось 2 водителя и 10 пассажиров. В результате ДТП, одна из пассажирок погибла, еще один человек был травмирован, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, авария произошла 18 июля в полдень около села Лукашево на автодороге «Запорожье-Днепропетровск». Люди направлялись из Донецка в Прагу.

По предварительной версии, водитель автобуса «Mercedes Neoplan» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Напмоним, утром, 18 июля, в Запорожье произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован.

В аварию попали «Жигули», Daewoo Lanos, Peugeot и машина «скорой помощи».ф

Фото: autocentre.ua

Новости по теме:

В России перевернулся автобус с детьми: 8 пострадавших



Под Днепропетровском перевернулся автобус: 8 человек в больнице



Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности



В Запорожье "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие

