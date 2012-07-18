Под Запорожьем перевернулся автобус с туристами, есть погибшие

{1-}В Запорожской области перевернулся автобус, в котором находилось 2 водителя и 10 пассажиров. В результате ДТП, одна из пассажирок погибла, еще один человек был травмирован, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным МЧС, авария произошла 18 июля в полдень около села Лукашево на автодороге «Запорожье-Днепропетровск». Люди направлялись из Донецка в Прагу.
По предварительной версии, водитель автобуса «Mercedes Neoplan» не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
Напмоним, утром, 18 июля, в Запорожье произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован.
В аварию попали «Жигули», Daewoo Lanos, Peugeot и машина «скорой помощи».ф
Фото: autocentre.ua
Новости по теме:
В России перевернулся автобус с детьми: 8 пострадавших
Под Днепропетровском перевернулся автобус: 8 человек в больнице
Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности
В Запорожье "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие