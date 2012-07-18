Жуткая трагедия во Франции: мужчина вырезал собственную семью и повесился

{1-}Страшная трагедия разыгралась на севере Франции в городе Осер. Мужчина зарезал жену, тещу и двух дочек, после чего, по предварительной версии следствия, повесился, пишет УКРИНФОРМ со ссылкой на AFP.

"Пять членов одной семьи были найдены мертвыми в Осере на севере Франции. По предварительной версии, отец покончил с собой после того, как ножом зарезал жену, двух дочек в возрасте 7 и 10 лет и тещу. Следствие продолжается", - сказала заместитель прокурора города Мари-Евгения Авазери.

По предварительной версии следствия, мотивом для совершения преступления, скорее всего, стали возможные проблемы на работе, увольнение и угроза безработицы. Тела жертв найдены в разных комнатах. Тело самого виновника трагедии обнаружено в гараже его родственником накануне в 20:00 по местному времени. Работники правоохранительных органов отмечают, что, учитывая смастеренное собственными руками устройство, убийство тщательно планировалась.

фото: xxivek.com.ua

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