В центре Одессы бродячие собаки искусали беременную женщину

{1-} В центре Одессы стая бродячих собак напала на беременную женщину.

По словам очевидцев, нападение произошло в районе улицы Тираспольской, и эти собаки нападают на людей уже не в первый раз, сообщает «Одесса. Комментарии».

Люди не раз обращались к медикам после нападения собак в этом районе.

«В травмпункте на Пастера, куда нас отправили из парка Шевченко, сказали, что вчера к ним тоже приходили укушенные этой же черной собакой в районе гастронома на Тираспольской», – заявил очевидец.

Беременной женщине предстоит серия уколов прививки от бешенства, которые могут вызвать осложнения при беременности. По словам одесситов, что в увеличении количества бездомных собак, виноваты старушки которые прикармливают дворняг.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 18 мая в Крыму погибла трехлетняя девочка, которая была покусана дворовой собакой.

фото: zoonoz.ru

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