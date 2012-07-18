Виталий Кличко рассказал, сколько боев еще проведет

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Украинец Виталий Кличко не собирается боксировать до 50 лет, но планирует провести еще несколько боев.

Об этом он заявил в Москве на совместной с братом Владимиром пресс-конференции, посвященной премьере документального фильма Себастьяна Денхардта "Кличко", сообщили в пресс-службе партии УДАР,

"Относительно постоянных вопросов о завершении моей спортивной карьеры хочу отметить: бить рекорды Джорджа Формана и боксировать до 50 лет не собираюсь. Еще несколько боев, а дальше будет видно. Может, предоставлю брату возможность собрать все титулы, в том числе и мой", – отметил Виталий Кличко.

Кроме того, он рассказал, что они с братом - "правильные" спортсмены. "В отличие от некоторых, мы не ссоримся на пресс-конференциях, не плюемся в лицо противникам. Вот такие мы правильные, ничего с этим не поделаешь", - пошутил боксер.

В то же время, Владимир Кличко рассказал, что брат с детства был примером для него. "Конечно, определенное соперничество между нами есть. Вот, например, Виталий уже опередил меня кое в чем – у него трое детей, прекрасная семья, а я до сих пор вхожу в клуб холостяков. Но пока еще мне в этой роли комфортно", – сказал спортсмен.

Напомним, Виталия Кличко уже вызвал на бой британец Дэвид Хэй, который ранее уже проигрывал в ринге Владимиру Кличко.

Хэй бросил свой вызов после того, как победил нокаутом другого скандалиста - Дерека Чисору.

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