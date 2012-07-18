В Грузии сорвались в пропасть украинские альпинисты

{1-} В Грузии 18 июля сорвались в пропасть двое украинских альпинистов, которые совершали спуск с горы Ушба, в высокогорном регионе Сванетия.
Альпинисты прибыли из Киева в составе группы из четырех человек, передает «Новости Грузия».
Восхождение на гору Ушба, на высоту 4690 м над уровнем моря, началось с 13 июля.
По словам одного из альпинистов, Виктор Тараника, после покорения высоты они спускались вниз, когда на уровне 3 600 метров оборвался трос его брата, Александра Тараника и Дмитрия Волошина.
Идущие в связке альпинисты упали в ущелье и находятся вне видимости их товарищей, которые вызвали спасателей и начали самостоятельный поиск пропавших друзей.
Пока о судьбе пропавших ничего не известно, но по предварительной версии они погибли.
Фото: newsgeorgia.ru
Новости по теме:
В Швейцарии в горах погибли пять альпинистов
Украинских альпинистов, пропавших на Кавказе, нашли живыми и здоровыми
В Крыму камнепад накрыл группу туристов – есть жертвы