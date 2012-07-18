Названа причина аварии туристического автобуса под Запорожьем

Авария туристического автобуса Донецк-Прага, неподалеку от Запорожья, произошла из-за того, что водитель потерял управление, потянувшись за ноутбуком.

Об этом рассказали пассажиры автобуса, передает ТСН.

По их словам, автобус сильно качнуло вправо, когда водитель потянулся за ноутбуком. Тогда мужчина потерял управление, автобус съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе было 12 человек, среди них – 2 водителя и маленький ребенок. Пассажирами автобуса были граждане Украины и Чехии.

В аварии погибла одна женщина: она вылетела через окно и ее придавила конструкция автобуса. Женщину спасти не удалось.

Также пострадали еще 8 пассажиров.

В больницу доставили одного с сотрясением мозга и переломами. Остальные получили ушибы и от госпитализации отказались.

Часть пассажиров уже пересела на другой автобус, часть собираются продолжить путешествие в ближайшее время на каком-то другом автобусе. Этим вопросом занимается тур фирма или фирма-перевозчик.

Фото: Репортер.Запорожье

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