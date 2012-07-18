В авиакатастрофе в Конго погибли не украинцы, а россиянин и белорус

{1-} В катастрофе вертолета, которая произошла, в Конго 16 июля, погибли не украинцы, как сообщалось ранее, а граждане России и Беларуси.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
"16 июля в районе населенного пункта Мбуамбе в 150 км к северу от конголезской столицы потерпел крушение вертолет Ми-2, принадлежавший Министерству внутренних дел Республики Конго. По информации Посольства России в Браззавиле, среди погибшего экипажа вертолета - гражданин Российской Федерации С.П.Коростель и гражданин Республики Беларусь М.Ф.Черенков", - говорится в официальном сообщении ведомства.
"Российское Посольство в плотном контакте с властями Республики Конго осуществляет подготовку документов, необходимых для отправки останков погибших на Родину, отслеживает ход расследования конголезскими авиационными специалистами причин и обстоятельств этого трагического происшествия", - добавили в МИД РФ.
Напомним, по первоначальной информации жертвами авиакатастрофы в Конго назывались двое украинских миротворцев.
Позже информация о принадлежности погибших к миротворческому контингенту была опровергнута, но сообщалось, что они - граждане Украины.
Фото: azlok.livejournal.com
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