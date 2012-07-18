Из-за уголовного дела против сайта «LB.ua» он приостановил свою работу

{1-} Общественно-политический сайт "Левый берег" приостановил работу из-за уголовного дела, возбужденного относительно его руководства.

На главной странице сайта размещен коллаж с изображением влиятельных украинских политиков, который иллюстрируется подписью: "Спросите у них, где LB.ua?".

Отметим, что уголовное дело было возбуждено по заявлению народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика, который настоял на принятии процессуального решения по факту нарушения тайны его переписки.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава Мушка, ранее в СМИ появилась информация о примирении сторон этого конфликта.

«Однако после этого в прокуратуру поступило заявление от народного депутата, в котором он просил принять процессуальное решение по предыдущему заявлению от 21 июня 2012 года. А поэтому, согласно требованиям законодательства, прокуратурой Печерского района Киева проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни», - заявила пресс-секретарь.

При в прокуратуре отметили, что это дело не является частным обвинением, поэтому решение прокуратуры было принято в соответствии с законом.

Напомним, 18 июля прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело по факту нарушения тайны переписки Ландика.

Дело было возбуждено по результатам проверки заявления от 21 июня, в котором говорится о нарушении личных прав депутата, гарантированных Конституцией Украины, и необходимости принятия решения в соответствии с Уголовным кодексом.

Напомним, 17 ноября 2011 года в помещении Верховной Рады была зафиксирована и распространена в Интернет-издании информационного портала LB.ua частная телефонная SMS-переписка народного депутата Ландика.

В заявлении Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокорреспондент Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года «Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и «правильных» комментариев на сайтах».

В статье были размещены фото, на которых Ландик в сессионном зале парламента ведет переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки тогда находилось в суде.

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