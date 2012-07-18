Шева и Воронин попрощаются со сборной во Львове

{1-} Андрей Шевченко и Андрей Воронин сыграют в составе национальной сборной Украины 15 августа против команды Чехии. Это будет последний матч этих футболистов в «сине-желтых» футболках. Об этом сообщил во Львове вице-президент ФФУ Владимир Лашкул.



«Сегодня Олег Блохин подтвердил информацию о том, что он собирается на матч против чехов вызвать Андрея Шевченко и Андрея Воронина. Это будет последняя игра этих футболистов за сборную. Акцентирую внимание на том, что это последний, но не прощальный матч Шевченко. Прощальная игра - это его дело, он ее сам устроит », - заявил он, сообщает Комментатор.



Изначально планировалось, что спарринг Украина-Чехия пройдет в Одессе. Но из-за состояния газона тамошнего стадиона пришлось матч перенести во Львов.



Самый дешевый билет на это товарищеское противостояние стоить 30 гривен (места за воротами). Центральные секторы обойдутся минимум в 100 гривен (билет без места на парковке, с парковкой обойдется в 150 грн). Билеты в VIP-сектора стоить 600-700 гривен. В продажу билеты поступят уже в ближайший понедельник.

Фото сайт ФК "Динамо"

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