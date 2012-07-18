ДТП в Киеве: погиб мотоциклист и взорвался автобус

В среду вечером на проспекте Правды в Киеве произошла крупная авария. В ДТП погиб один человек, еще восьмеро госпитализированы.

Официальной версии столкновения пока нет. По словам очевидцев, столкнулись мотоциклист и автомобиль "Фольксваген Гольф". После этого мотоциклист налетел на маршрутный автобус "Богдан", который как раз на остановке высаживал пассажиров, сообщает ТСН.

От удара в маршрутке взорвался баллон с газом. Водитель автобуса рассказал, что почувствовал мощный удар и успел предупредить людей, чтобы те убежали как можно дальше. Сам же попытался отъехать на безопасное расстояние, но не успел. Взрывом повредило киоски, расположенные возле остановки.

Водитель "Богдана" утверждает: жертв могло быть намного больше, но спасло то, что на момент ДТП в салоне и вблизи его маршрутки было мало пассажиров. В результате аварии погиб мотоциклист. С ожогами и травмами в руки врачей "скорой" попали 8 человек - преимущественно пассажиры автобуса и случайные прохожие. Но всех их госпитализировали и в каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.

Водитель легковушки комментировать ДТП не захотел. От помощи врачей этот участник аварии отказался. Сейчас его допрашивают правоохранители.

Они обещают сообщить предварительные выводы расследования, как только соберут всю необходимую информацию.

Фото: УГАИ МВД Украины в г. Киеве

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