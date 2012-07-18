Обладатель самого большого пениса в мире задержан в аэропорту

41-летнего актера и журналиста из Нью-Йорка Йона Фалкона задержали в аэропорту Сан-Франциско по подозрению в перевозке запрещенных предметов. Таможенников смутил бугор, выпиравший из штанов мужчины, пишет CBS San Francisco . Впрочем, узнав, что он "прячет", они были в прямом смысле этого слова немало удивлены - дело в том, что перед ними предстал обладатель самого большого пениса в мире.

"Таможенники не могли понять, что выпирает у меня из штанов даже после того, как я прошел через сканер, - написал Фалкон в своем Twitter . Поняв, в чем дело, таможенники были вынуждены принести необычному пассажиру свои извинения.

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Фалкон проснулся знаменитым в 1999 году, когда американский телеканал НВО снял о нем документальный фильм. Проведенные замеры показали, что в спокойном состоянии размер его пениса составляет 24 см, а возбужденном - 34 см.

С тех пор его непрерывно атакуют продюсеры порноиндустрии, но всех их предложения он решительно отвергает. Незамысловатым ролям в "клубничке" он предпочитает работу в обычных фильмах. К тому же, он получает доход от написания обзоров на новые компьютерные игры.

Фото sfgate.com

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