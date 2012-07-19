МИД Болгарии: в Бургасе погибли 6 человек

{1-} Шесть человек погибли при взрыве автобуса с израильскими туристами возле аэропорта болгарского города Бургас, 32 получили ранения. Среди пострадавших — двое россиян.

В результате взрыва автобуса с туристами из Израиля в аэропорту Сафарово в городе Бургас сегодня погибли шесть человек, 32 получили ранения. Об этом говорится в сообщении МИД Болгарии.

«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших и раненных. Болгария сделает все, что в ее силах, чтобы выяснить причины этой ужасной трагедии», — заявил министр иностранных дел страны Николай Младенов, прибывший на место теракта, пишет РИА Новости.

На месте происшествия также находятся президент Болгарии Росен Плевнелиев и глава МВД Цветан Цветанов.

В результате взрыва двое граждан России получили ранения. Об этом сообщил консул-советник генконсульства РФ в Варне Сергей Семенов.

«Пострадали двое российских граждан, которые находились рядом со своим автомобилем на парковке аэропорта в момент взрыва. Сейчас они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — сказал он.

МВД Болгарии официально подтвердило, что произошедший взрыв в городе Бургас, в результате которого погибли израильские туристы, был терактом.



Ранее сообщалось, что в аэропорту Бургаса был взорван автобус с израильскими туристами, которые прилетели из Тель-Авива для того, чтобы отдохнуть на местном курорте «Солнечный берег».

Всего в автобусе было не менее 40 туристов из Израиля и водитель, который остался жив и был госпитализирован.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на расследование теракта. Шоссе, ведущее из аэропорта «Сарафово» в «Солнечный берег», перекрыто полицейским и бойцами жандармерии. Полицейские также проверят гостиницы городов Бургас и Несебыр на предмет заложенных там взрывных устройств.

фото: ynetnews.com

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